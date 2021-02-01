Украина 1 февраля начала осуществлять импорт электроэнергии из России.

Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.

Читайте такжеВеерных отключений света пока не предвидится - ВитренкоОб этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Согласно данным системы, 1 февраля, с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-час ежечасно. С 21:00 до 23:00 в этот же день будет поставляться по 100 МВт-ч каждый час.

За данными суточных аукционов Чао "НЭК" Укрэнерго", поставки будет осуществлять ООО"ОНК-групп".

Эта же компания 2 февраля будет осуществлять поставки уже 300 МВт-ч каждый час. Будет происходить это во временном промежутке с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00. С 21:00 до 23:00 2 февраля компания будет поставлять по 200 МВт-ч ежечасно.

Что этому предшествовало

Правительство отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч от 1 января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 гривни за кВт-час.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч за использование электричества для отопления.

Тариф 1,68 гривни/кВт начал действовать уже для всей электроэнергии.

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Автор: УНИАН