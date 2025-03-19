Президенты поручили своим командам детально проработать механизм реализации частичного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить войну в Украине раз и навсегда. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет Sky News.

"Президент Трамп обсудил с президентом Зеленским этим утром то, чтобы привести Украину и Россию к общему знаменателю. И президент Трамп сказал несколько раз, ценные жизни и деньги, которые Украина и Россия тратит на эту войну, лучше тратить на другие вещи. Этот ужасный конфликт никогда бы не начался, если бы президент Трамп был президентом в то время. Он хочет его закончить раз и навсегда", - сказала она.

Левитт назвала этот разговор "фантастическим" и продуктивным, а также сообщила, что стороны "сильно продвинулись" по окончанию войны. По ее словам, во время разговора обсуждались вопросы украинских атомных электростанций и энергетики.

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Белый дом сообщил, что Зеленский поблагодарил США, особенно за поставки противотанковых ракет Javelin, которые впервые были предоставлены Украине при Трампе.

Лидеры также обсудили ситуацию в Курске и договорились о тесном обмене информацией, говорится в ее заявлении. Президент Украины запросил дополнительные зенитные ракеты для защиты мирного населения. Трамп ответил, что готов работать с ним над этим вопросом, но подчеркнул, что особое внимание будет уделено возможностям поставки из Европы.

Зеленский поблагодарил Трампа за его усилия по организации обмена пленными, отметив успешный обмен, который состоялся сегодня. Украинский лидер также поднял вопрос о пропавших детях.

Также президенты поручили своим командам детально проработать механизм реализации частичного прекращения огня.

Разговор Трампа и Зеленского - детали

Ранее Трамп сообщил, что разговор с Зеленским "прошел очень хорошо". По его словам, обсуждение базировалось на вчерашнем звонке с лидером Кремля Путиным.

Впоследствии украинский лидер подтвердил, что Трамп поделился деталями разговора с Путиным. По словам Зеленского, одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

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