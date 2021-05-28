Зеленский и Хегер констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер убеждены, что построение российского газопровода «Северный поток-2» подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.

Как сообщается на сайте официального интернет-представительства президента Украины, Зеленский провел встречу с Хегером, который находится в Киеве с визитом.

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В частности, они констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились, что «Северный поток-2» является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.

Председатель словацкого правительства подчеркнул, что Словакия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает оккупацию Крыма. Он также сообщил, что президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования Дня Независимости Украины в августе.

«Наша позиция относительно аннексии Крыма очень важна - это нарушение международного законодательства со стороны России», - отметил Хегер.

Зеленский отдельно рассказал собеседнику о текущей ситуации на востоке Украины и на временно оккупированных территориях.

«Спасибо от имени украинского народа президенту Чапутовий, вам, вашей стране, вашему народу за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за неизменную позицию относительно санкционной политики из-за российской агрессии на востоке нашей страны и незаконной аннексии Крыма», - сказал глава государства.

Президент Украины также выразил благодарность словацкому правительству за недавнюю ратификацию соглашения, которое позволит возобновить полноценную работу Международного аэропорта «Ужгород». Соответствующее двустороннее соглашение было подписано во время официального визита Зеленского в Словакию в сентябре прошлого года.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

26 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

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Автор: Виталий Саенко