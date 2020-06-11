Кабмин подписал меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику

Документ предусматривает снижение "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра, - на 7,5%.

Кабинет министров Украины подписал меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику, который предусматривает для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию, уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра, - на 7,5%.

Согласно сообщению на сайте правительства, документ 10 июня подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Читайте такжеВ Украине упало потребление электроэнергии

Документ предусматривает, что производители электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) принимают условия добровольной реструктуризации «зеленых» тарифов, предусматривающей их уменьшение. В частности, для всех солнечных электростанций предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра, - на 7,5%.

Со своей стороны правительство обязуется принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты произведенной «зеленой» электроэнергии и погашения имеющейся задолженности перед производителями ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также правительство обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки «зеленой» энергетики и обеспечить проведение аукционов по распределению таких квот.

Читайте такжеГоскомпания "Укрэнерго" получила право ограничивать присоединения к сетям новых "зеленых" электростанций

Кроме того, в соответствии с меморандумом, усиливается ответственность производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии за небалансы. Также производители ВИЭ принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по «зеленому» тарифу. Так, с 1 августа текущего года новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах.

«Мы за то, чтобы строилась «зеленая» энергетика и со временем такая энергия была больше распространена, как наиболее чистая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии, которая будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа», - сообщил глава правительства Шмыгаль, выразив уверенность, что к первым двум ассоциациям «зеленой» энергетики присоединятся и другие инвесторы и производители.

Как сообщал УНИАН, 26 мая международные инвесторы в сектор возобновляемых источников энергии при участии Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины консолидировали свои предложения по поддержке и стабилизации финансовой ситуации на энергетическом рынке и обратились к премьер-министру Украины с призывом подписать предложенный Меморандум о взаимопонимании.

Читайте такжеУкраинцы в мае приняли более 330 миллионов гривен "теплых кредитов"

Ранее в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, которая объединяет компании, владеющие около 40% мощностей, заявили, что предложенные Кабинетом министров условия пересмотра «зеленого» тарифа, описанные в Меморандуме о взаимопонимании, являются неприемлемыми и дискриминационными для инвесторов.

В апреле и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляла, что украинская энергетическая отрасль полностью разбалансирована во взаиморасчетах, и к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников может достигнуть 26 млрд грн. Более 20% рынка ВИЭ принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram