Заявления экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о возможном начале несанкционированного отбора транзитного газа, которые тот изложил в колонке для издания "Зеркало недели", подрывают репутацию Украины.

Так прокомментировал материал Коболева политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Тезисы бывшего главы НАК о возможном несанкционированном отборе газа из транзита (грубо говоря - о воровстве) удивительно органично подыгрывают России в её газовой войне с Европой", - пишет Голобуцкий.

Голобуцкий прогнозирует, что слова Коболева используют, кремлевские пропагандисты, чтобы очернить Украину, и поставят под удар 20-летнию репутацию Украины как надежного транзитера.

"Человек, который будучи главой Нафтогаза даже не планировал закупать газ (импорт не был заложен в план 2021), всего через полгода после своего увольнения допускает возможность несанкционированного отбора. Цинизм или профнепригодность?" - пишет политолог.

Напомним, в колонке Андрей Коболев рассмотрел несколько сценариев для Украины в свете надвигающегося газового кризиса из-за роста цен на голубое топливо в мире, одним из которых был возможный несанкционированный отбор.

В то же время в "Нафтогазе" заявляют, что компания готова удовлетворить спрос потребителей в этом отопительном сезоне, по состоянию на конец декабря 2021 года в подземных газохранилищах было 14,5 млрд. куб. м газа, что, по слова главы компании Юрия Витренко, на 5% больше, чем было на ту же дату в среднем в 2014-2018 гг.