Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российского обстрела.

Российская Федерация атаковала магистральную подстанцию и обесточила одну из линий питания оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Минэнерго.

В ведомстве назвали атаку "актом ядерного терроризма", отметив, что станция оказалась на грани блэкаута.

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС", - говорится в заявлении министра энергетики Украины Германа Галущенко.

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ЗАЭС является крупнейшей в Европе и третьей в мире по совокупной мощности атомной электростанцией. В ее состав входят шесть атомных энергоблоков по 1 ГВт каждый.

Эксплуатировать станцию начали в 1984 году. В начале марта 2022-го электростанцию захватили российские оккупационные войска. В июле этого года в МАГАТЭ заявили об атаке дронов на подстанцию Запорожской электростанции.

Ядерная энергетика Украины - главные новости

Недавно президент Владимир Зеленский заявил в ООН, что РФ намерена атаковать три атомные электростанции на территории нашего государства.

Известно, что россияне используют спутники Китая и фотографируют детали объектов на атомных электростанциях. При этом, по словам экспертов, инфраструктура украинских АЭС имеет очень плохую защиту - те защитные сооружения, которые есть, не защищают даже от небольших обломков.

Впрочем, недавно "Энергоатом" заключил соглашение, по которому предусматривается создание защитного сооружения на Ровенской АЭС.

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