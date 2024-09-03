По его словам, станция находится на грани отключения электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси накануне его визита на оккупированную Запорожскую АЭС.

Он рассказал о последствиях массированных обстрелов энергетической инфраструктуры страны российскими баллистическими, крылатыми ракетами и дронами-камикадзе, которые привели к временному отключению энергоблоков АЭС от сети и снижению их мощности, сообщают в Офисе президента.

Зеленский и Гросси обсудили усиление ядерной безопасности и расширение мандата наблюдательных миссий МАГАТЭ, агентство также заверило в поддержке строительства новых атомных блоков в Украине. Гросси сказал журналистам, что ситуация на крупнейшей в Европе атомной электростанции является "очень хрупкой". Он пообещал расширить инспекции агентства, включив в них критически важные объекты электроснабжения.

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"Станция снова на грани отключения электроэнергии. У нас было восемь таких случаев в прошлом. Отключение означает отсутствие электроэнергии: нет электроэнергии, нет охлаждения. Если нет охлаждения, то, возможно, у вас катастрофа", - цитирует его AP.

Проверки МАГАТЭ

Напомним, что ранее Гросси по приглашению Путина прибыл в Курскую область. Он осмотрел российскую атомную электростанцию, в атаках на которую РФ обвиняла Украину.

По словам гендиректора агентства, он увидел "следы атак дронов", однако сейчас станция работает "в режиме, очень близком к нормальному".

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