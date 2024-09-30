Речь идет о железобетонном П-образном сооружении, которое защищает трансформаторы от осколочных поражений и ударов БПЛА.

25 сентября в "Энергоатоме" заключили соглашение стоимостью 509 млн гривен, которое предусматривает проектирование и строительство защитного сооружения на Ривненской АЭС. Об этом со ссылкой на Prozorro пишут "Наши деньги".

Как сообщается, защиту "второго уровня" атомщики начали проектировать только после того, как Владимир Зеленский заявил в ООН, что энергооборудование возле атомных электростанций не имеет соответствующей защиты и может стать мишенями для атак со стороны россиян.

Речь идет о железобетонном П-образном сооружении. Оно предназначено для защиты больших трансформаторов от ударов БПЛА типа "Шахед", а также от осколочных поражений вследствие косвенного попадания ракет. Конкретных данных о размерах сооружения не приводится.

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Отметим, что эффективность таких мер уже доказали в случаях подстанций "Укрэнерго". Ранее стало известно, что энергетическая компания заключила контракты на 98 млн и 120 млн гривен на сооружения, каждое из которых должно защищать по одному трансформатору.

Защита украинских АЭС - что известно

Недавно президент Украины, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что РФ намерена атаковать три украинские атомные электростанции. По словам главы государства, сейчас уже есть доказательства этих намерений.

В свою очередь, эксперты отмечают, что инфраструктура украинских атомных электростанций имеет очень плохую защиту. По словам специалиста по вопросам ядерной энергетики Ольги Кошарной, стратегические объекты "оберегают" только габионы с песком, которые де-факто не защищают даже от обломков.

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