Соответствующее поручение было дано во время сегодняшнего заседания СНБО.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины будет контролировать вопрос закупки угля для отечественных тепловых электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Сегодня ситуация под контролем. Мы сегодня не видим, что должны быть те или иные проблемы, но угля нужно закупать, и сегодня было соответствующее поручение, чтобы аппарат Совета нацбезопасности и обороны взял под контроль закупку угля, которая происходит для наших ТЭС. Это вопрос находится на ежедневном контроле у президента и аппарата Совета нацбезопасности и обороны", - сказал он.

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С 1 ноября 2021 года Российская Федерация приостановила экспорт энергетического угля в Украину.

Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда в результате военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 2,068 млрд долл.

Запасы угля на тепловых электростанциях Украины остаются низкими и вызывают беспокойство у экспертов, однако Кабинет министров неоднократно заявлял, что ситуация по поставке этого вида топлива является контролируемой.

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