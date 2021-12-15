По словам Шмыгаля, прогнозы относительно нехватки ресурса не оправдались.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что в Украине достаточно газа и угля для прохождения отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания правительства.

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"К началу отопительного сезона "Нафтогаз" закачал 18,6 млрд куб. м газа. Средний же показатель, с которым начинали отопительные сезоны в 2011-2019 годах, был 17,9 млрд куб. м. По состоянию на середину декабря у нас в газохранилищах более 15 млрд куб. м газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей", - пояснил премьер.

Шмыгаль добавил, что, кроме того, не оправдались пессимистические прогнозы по дефициту угля уже в декабре.

"Типичные страшилки оказались фейком. По данным Министерства энергетики, в декабре в целом ожидается около 2 млн тонн поставок украинского и импортного угля. В то же время запланированное потребление ожидается на уровне 1,7 млн тонн", - сказал глава правительства.

По его словам, также поручено увеличить добычу угля на украинских государственных шахтах.

Ситуация с запасами газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных хранилищах газа Украины было накоплено 19 млрд куб. м. Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 20 ноября составили 16,91 млрд кубометров, что почти на 37,7% меньше прошлогодних показателей.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 11 декабря составили 15,47 млрд куб. м из максимальной емкости 31 млрд куб. м. За сутки отбирается примерно 60-70 млн куб. м газа. При этом закачки не происходит.

Автор: Анна Бредихина