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Запасы газа в украинских хранилищах превысили 17 миллиардов кубов

11:39, 12 мая 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

По состоянию на 10 мая запасы газа в ПХГ на 70% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (10 миллиардов кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 55%.

Как сообщал УНИАН, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 ммиллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.

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