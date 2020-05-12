Запасы газа в украинских хранилищах превысили 17 миллиардов кубов

По состоянию на 10 мая украинские газовые хранилища заполнены на 55%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 10 мая увеличились на 2,2% - до 17,03 миллиарда кубометров.

Читайте такжеИмпортный газ для Украины за месяц подешевел на 20%

Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

По состоянию на 10 мая запасы газа в ПХГ на 70% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (10 миллиардов кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 55%.

Как сообщал УНИАН, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 ммиллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.