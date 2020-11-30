Украинские газовые хранилища заполнены на 86% / segodnya.ua
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 22 по 28 ноября сократились на 1,9% - до 26,63 млрд кубометров.
Об этом свидетельствуют данные государственной компании «Укртрансгаз».
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По состоянию на 28 ноября запасы газа в ПХГ были на 28% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (20,8 млрд куб. м).
При этом украинские газовые хранилища заполнены на 86%.
Хронология событий
- Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).
- Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 млрд куб. м.
- 28 октября пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа.
- К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.
- Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 14 по 21 ноября сократились на 1,8% - до 27,15 миллиарда кубометров.
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