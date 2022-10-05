За його словами, багато що залежить від того, якою буде зима, і чи буде йти через Україну транзит російського газу.

Україні вистачає газу для прийдешньої зими, особливо на тлі збереження власного газовидобутку. Однак є проблема, яка полягає в "Газпромі".

Як розповів експерт з питань енергетики Юрій Корольчук у новому випуску програми" Аргумент " на YouTube-каналі УНІАН, раніше Україна видобувала 20 млрд м3 власного газу, а видобуватиме 18 млрд м3 - це не велике падіння в умовах війни.

"Ми могли б закачати підземні сховища газу на 12 млрд м3 і нам би цього вистачило. До початку опалювального сезону, я думаю, ми закачаємо 14,5 млрд м3. Але якщо припиниться транзит російського газу, тоді нам буде складно. На скільки складно - не можу сказати. Буде складно тому, що доведеться качати газ в підземні сховища на схід, на південь України. І в 2009 році, коли ми це востаннє робили, нам тоді вистачило ресурсу. Але був невеликий період - до трьох тижнів, і запаси газу були більше в підземних сховищах, а сьогодні їх мало. Навіть якщо взяти 15 млрд куб м - Це все одно мало. Тому що ми не знаємо, яка буде зима", - зазначив Корольчук.

За його словами, як в Європі, в Україні економія газу повинна стати пункт номер один.

"Мінімізувати вживання газу (і для промисловості, і для населення) і ми зможемо з цим обсягом пройти сезон, якщо зима буде м'якою. Але якщо вона буде морозною - це буде складно", - попереджає Корольчук.

Опалювальний сезон 2022-2023: чого чекати

В Україні опалювальний сезон цієї зими буде найскладнішим в історії країни. Очікується, що можуть виникнути проблеми через ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

Вугілля і газ для опалення України вистачати, також накопичувати альтернативні види опалення, такі як деревину. Для захисту електростанцій купуються додаткові генератори.

Українцям пообіцяли, що отримувачі субсидій на опалення в минулому році одержавши їх і цього року. Тарифи на тепло до весни підвищувати не будуть. Вони складуть 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

Голова КМДА Петро Пантелеєв зазначав, що зима 2022/2023 року для кожного киянина повинна стати перевіркою можливості зберігання тепла.

Газовий шантаж Росії-що відомо

31 Серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити.

У свою чергу Siemens Energy, яка обслуговує турбіни газопроводу, повідомила, що така проблема не призводить до зупинки роботи трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повній зупинці прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі триваючої зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

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