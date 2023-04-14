Вероятно, людей не отпустят после одной из рабочих смен, считают в Энергоатоме.

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции готовятся блокировать персонал станции.

Об этом сообщается в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом". По их данным, захватчики готовятся к долговременному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС из-за бешеного дефицита профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации станции, а также опасаясь украинского наступления.

"Захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, силой заблокировав их на ЗАЭС", - говорится в сообщении.

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Как отметили в компании, подобный трюк оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации.

Оккупация ЗАЭС: последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию и сообщил, что ее больше невозможно защитить.

17 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российские оккупанты создали в Энергодаре новую пыточную.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, сейчас украинскую электростанцию охраняют охотники и оленеводы из Якутии.

Вчера в СМИ сообщили, что возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Российские захватчики пытались скрыть, что взорвалась их мина.

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