Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местной оккупационной так называемой власти.

Российские оккупанты создали в городе Энергодар Запорожской области новую пыточную для украинцев, которые не согласны с произволом, что творит армия РФ на временно оккупированной территории Украины.

Об этом в рамках своей оперативной вечерней сводки сообщил Генштаб ВСУ в Facebook. Там констатировали, что вражеская армия усилила мероприятия, направленные на пытки украинцев.

"Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество пыток на временно оккупированных и захваченных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новосозданная пыточная замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области.

Там главной "мишенью" российских солдат становятся граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местной оккупационной так называемой власти, говорят в Генштабе.

Солдаты РФ разворачивают пыточные в Украине

Напомним, что на временно оккупированных украинских территориях солдаты РФ не отличаются особой гуманностью к местному населению. Из-за страха перед ВСУ, там активно пытают граждан, в попытке выяснить информацию об украинских войсках, или же с целью "подстроить" украинцев под новую пророссийскую "власть".

Недавно одну из пыточных оккупантов обнаружили в Снигиревке (Николаевская область): там ужасным пыткам подвергали даже женщин.

В конце декабря 2022 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец констатировал, что армия РФ даже разворачивает детские пыточные на временно оккупированных территориях.

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