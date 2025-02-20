За трое суток энергетики ДТЭК вернули свет почти 70 тыс. семей в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые были без электроэнергии из-за вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что очередным враждебным обстрелам подверглась Одесская область. За последние двое суток здесь удалось вернуть свет в 54,4 тысячи домов после вражеских обстрелов. Только за вчера - в более 40 тысяч домов.

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В Донецкой области с 17 по 19 февраля энергетики вернули электричество в 8,1 тысячидомов. Несмотря на опасность ремонтные бригады продолжают работать, как только военные дают разрешение на проведение работ.

Между тем на Днепропетровщине за последние три дня энергетики восстановили электроснабжение 6,5 тысячи домов местных жителей.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 82 тысячам семей в 39 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов