Согласно плану правительства, Украина к началу отопительного сезона должна накопить еще 1-2 млрд кубометров газа.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на начало сентября составляют 18,2 млрд кубометров, что почти на 30% меньше прошлогодних показателей.

Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укртрансгаз" со ссылкой на данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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По состоянию на 1 сентября украинские газовые хранилища заполнены на 59%.

Если газа будет катастрофически не хватать, его дефицит может отразиться на ценах, которые в итоге могут лечь на плечи потребителей.

Запасы газа в хранилищах: что необходимо знать

В начале июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине отопительный сезон 2021-2022 годов начнется вовремя.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

10 июня 2021 года Кабмин утвердил минимальный запас газа для украинских хранилищ.

Автор: Игорь Орел