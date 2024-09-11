По словам Сергея Лямца, Кудрицкий получил от государственной компании премии за 2021 и 2022 годы на общую сумму 40 миллионов гривен.

Выплата бывшему руководителю государственные компании "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому почти 40 млн грн премии во время войны выходит за грань порядочности и допустимости, считает журналист Сергей Лямец.

"Сейчас во время войны снаряжать чиновнику миллион долларов на "золотой парашют" - это, как по мне, за гранью порядочности", - убежден журналист.

По его информации, Кудрицкий получил от государственной компании выплаты премии за 2021 и 2022 годы в полном объеме, и за 2023-2024 годы в размере 50%. Общая сумма - 40 миллионов гривен, или около $1 млн по текущему курсу.

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"Относительно господина Кудрицкого, вряд ли будет политическая воля открывать уголовное дело о злоупотреблении властью для получения премии. С другой стороны, дело против него уже существует, даже два дела по результатам проверки Госаудитслужбы", - отметил журналист.

Напомним, 2 сентября наблюдательный совет государственной "Укрэнерго" принял заявление Кудрицкого и уволил его по соглашению сторон.

По сообщениям СМИ, наблюдательный совет принял протокольное решение о выплате Кудрицкому премий за все годы войны. Выплата премий в государственных компаниях на время военного положения была остановлена. Речь, по данным СМИ, шла о не менее 40 млн грн.