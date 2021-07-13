Как отметил эксперт, мелкие компании не перенесут колебания цены на рынке после введения годового тарифа.

Новая цена на газ, озвученная населению, станет толчком для ускорения темпов инфляции в Украине.

Такой прогноз озвучил аналитик центра DiXi Group Андрей Урста, сообщает НВ.

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По мнению эксперта, рост цен на газ приведет к росту тарифа на доставку газа.

Как отметил Урста, около половины расходов облгазов, связанных с распределением топлива, приходится именно на закупку газа для технологических процессов.

"Такая компенсация может быть заложена Регулятором (НКРЭКУ) при следующем пересмотре тарифов", — отметил эксперт.

Кроме того, эксперт уверен, что повышение тарифов на газ спровоцирует рост долгов облгазов перед Оператором ГТС Украины за дополнительный отбор газа.

Кроме того, будет нанесен удар по розничным поставщикам газа для конечных потребителей. Как отметил эксперт, мелкие компании не перенесут колебания цены на рынке после введения годового тарифа.

По словам эксперта, основным выгодополучателем в сложившейся ситуации будут газодобывающие компании, которые получат дополнительный ресурс для инвестиций в увеличение добычи.

Рынок газа в Украине

С 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене до мая 2021 года.

В марте 2021 года НАК «Нафтогаз Украины» установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 грн за кубометр, что на 8% ниже февральской цены.

Все поставщики автоматически перевели своих клиентов на годовые тарифные планы, фиксируя цену с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.

Ранее "Нафтогаз" показал стоимость газа на июль в рамках месячного тарифа, она составляла 13,13 грн за куб. м. Это на 1,19 грн, или 10% больше, чем было в июне.

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июля 2021 года отказался от тарифа "Месячный" и предложил клиентам новую цену на газ. Голубое топливо будут реализовывать по единой цене в рамках годового тарифного плана "Фиксированный".

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Автор: Елена Коваленко