Виктор Бондарь отметил, что правительство уже работает над решением проблемы

Уже сейчас понятно, что из-за войны украинцев ждет тяжелая и холодная зима. Украинское правительство и соответствующие ведомства пытаются найти варианты решения проблемы отопления.

Об этом рассказал народный депутат от группы "За майбутне" Виктор Бондарь

По его словам, соответствующим ведомствам уже дали указания, что подготовить. Будут составлены списки того, что надо подготовить – палатки, буржуйки – все то, что необходимо аварийным бригадам. Кроме того, будет сформирован запас всего необходимо для быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Предложили обратится к ЕС, чтобы сделать запасы нового котельного оборудования, модульных котельных, профессиональных котельных, генераторов и прочего, чтобы гарантировано иметь резервы на случай, если что-то разрушат. Позже это все передадут местным властям, благодаря чему произойдет замена оборудования", - рассказал нардеп.

При этом он отметил, что в Европе есть десятки компаний, которые могут нам за 3-4 месяца поставить необходимое.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабмин работает над тем, чтобы обеспечить страну углем путем собственной добычи. Кроме того, рассматривается минимально необходимый объем импорта по железной дороге и импорт через европейский рынок.

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