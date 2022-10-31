Государство стало крупнейшим поставщиком газа в Европу после подрывов трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Вооруженные силы Норвегии не исключают возможность диверсии на энергетических объектах в стране. Именно поэтому была усилена готовность к защите коммуникаций в государстве.

Такой информацией поделилось издание Bloomberg со ссылкой на заявления официальных лиц.

"Усиление напряженности означает, что мы больше подвержены угрозам, разведданным и влиянию. Это делает необходимым для всех стран НАТО быть более бдительными, включая Норвегию", — заявил в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

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По словам чиновника, "нет никаких признаков того, что Россия расширит свои военные действия на другие страны ". При этом Норвегия с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину несколько раз повышала готовностьВооруженных сил. А теперь государство предприняло дополнительные меры по защите своей нефтегазовой инфраструктуры в Северном море. Сюда относится, например, сокращение традиционных тренировок и учений ВС Норвегии и увеличение морского наблюдения.

В государстве обнаружили "аномально высокий" уровень активности дронов возле установок на своем континентальном шельфе после взрывов в трубопроводной системе "Северный поток". Чтобы помочь Норвегии, Великобритания, Германия и Франция направили в воды Северного моря свои патрули.

Газовая ситуация в Европе: последние сведения

После происшествий на "Северном потоке" скандинавское государство стало крупнейшим импортером природного газа в Европу.

В конце октября появилась информация, что Италия планирует вдвое нарастить объем национальной добычи газа. По словам министра промышленности Адольфа Урсо, это поможет снизить энергетическую зависимость от России.

Цены на газ в Европе 24 октября впервые с лета опустились до трехзначной отметки. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 995 долларов за 1 тыс. куб. м, или до 96,75 евро за 1 МВт-час.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину "Газпром" ограничил импорт газа во многие европейские страны. В список, например, попали Италия и Молдова.

Из-за действий РФ Еврокомиссия начала искать решения. Сейчас она рассматривает введение "динамического" ограничения стоимости газа.

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