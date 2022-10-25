Правоохранители считают, что он представляет угрозу национальным интересам страны.

Подозреваемый в работе на Россию гражданин Бразилии арестован по дороге на работу в Тромсё, Норвегия.

Об этом сообщает национальная телерадиокомпания Норвегии NRK.

Норвежская полицейская служба безопасности (PST) подозревает сотрудника Университета Тромсё с гражданством Бразилии в работе на спецслужбы РФ.

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PST считает, что этот человек на самом деле является гражданином России под прикрытием, и требует его депортации.

"Мы попросили выслать из Норвегии бразильского исследователя из Университета Тромсё, потому что считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам", – заявил говорит помощник руководителя PST Хедвиг Мое в интервью NRK.

Это первый такой случай в Норвегии. Мужчина приехал в страну по исследовательскому заданию в Университете Тромсё осенью 2021 года. Правоохранители Норвегии обеспокоены тем, что он мог заполучить информацию о политике Норвегии в северной части страны.

Даже если эта информация сама по себе не представляет угрозы, спецслужбы считают, что "Россия может злоупотребить этой информацией".

Районный суд удовлетворил ходатайство полиции и постановил, что потенциальный шпион будет задержан на срок до четырех недель, пока рассматривается дело.

Российские шпионы в Европе

Российские агенты работают по всей Европе. Как сообщал SPIEGEL, по оценкам западных спецслужб, больше всего агентов под видом дипломатов в Германии.

Также российских шпионов обнаруживали в федеральном правительстве страны.

К примеру, в конце августа стало известно, что два высокопоставленных чиновника из федерального министерства экономики Германии, занимающие ключевые должности в сфере энергоснабжения, подозреваются в шпионаже в пользу России. В этом месяце уволили главу национального агентства кибербезопасности Германии Арне Шенбома – его подозревают в связях с российской разведкой.

Также в начале октября стало известно, что федеральное правительство выдало въездную визу в Германию подозреваемому в шпионаже в пользу России.

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