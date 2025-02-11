Верховная Рада рассмотрит законопроект о закупке реакторов для ХАЭС

16 января комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал этот законопроект путем внесения правок в документ №11392.

Сегодня, 11 февраля, Верховная Рада рассмотрит законопроект, который должен предоставить разрешение НАЭК "Энергоатом" на приобретение двух атомных реакторов в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Речь идет об оборудовании, которое осталось после отмены проекта строительства новой АЭС в Болгарии. Зато Украина планирует использовать эти реакторы для завершения строительства ХАЭС-3 (готовность 80%) и ХАЭС-4 (готовность 25%).

Напомним, что 16 января комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал этот законопроект путем внесения поправок в документ №11392.

Видео дня

По данным опроса группы "Рейтинг", 80% украинцев поддерживают завершение строительства Хмельницкой АЭС. Ранее президент Владимир Зеленский также призвал парламентариев способствовать реализации этого проекта, подчеркивая его важность для энергетической безопасности страны.

Ожидается, что принятие закона позволит ускорить модернизацию украинской атомной энергетики и укрепить энергетическую независимость государства.