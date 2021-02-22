Запасы угля составляют лишь 34% от минимально необходимых объемов.

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической - 34% от минимально необходимых запасов.

Читайте такжеУкраина стремится отказаться от угля к 2050 году - МинэнергоОб этом говорится в сообщении государственной компании "Укрэнерго", оператора Объединенной энергосистемы страны.

Сообщается, что по состоянию на 21 февраля, запасы угля на складах ТЭС с начала ноября 2020 года снизились в 8,3 раза - до 301,1 тысячи тонн, из них газового угля - в 11,2 раза, до 190,4 тысячи тонн, антрацитового - в 3,3 раза, до 110,7 тысячи тонн. Отмечается, что запасы угля на складах ТЭС составляют лишь 34% от минимально необходимых.

При этом, более половины запасов угля (155,5 тысячи тонн) сосредоточено только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.

Также отмечается, что большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находится в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 21 февраля, не были включены в работу 16 блоков и 1 корпус ТЭС суммарной мощностью 6050 МВт.

Что этому предшествовало

На фоне холодов потребление электроэнергии в Украине в январе 2021 года увеличилось на 5,8% - до 11,7 миллиарда кВт-ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе этого года все группы потребителей, кроме транспорта, увеличили потребление по сравнению с январем 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел