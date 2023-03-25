В "Укрэнерго" отмечают, что одновременное выключение света - это кратковременное снижение потребления, что крайне опасно для системы.

В "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой не присоединяться к челленджу "Час Земли" во время которого организаторы призывают массово выключать свет.

Как говорится в заявлении "Укрэнерго", массовое выключение света не способствует экономии электроэнергии, однако может очень навредить энергосистеме страны.

"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет – это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме! К счастью, украинцы и в предыдущие годы не очень поддерживали эту инициативу, которая на самом деле вредна и единственное, к чему приводит - это к дополнительной работе диспетчеров", - говорится в заявлении.

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В "Укрэнерго" отмечают, что одновременное выключение света - это кратковременное снижение потребления, что крайне опасно для системы.

"Количество вырабатываемой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленной - это закон физики. Одновременное выключение света - это кратковременное снижение потребления. Если эту акцию поддержат много людей, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах. Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации - иными словами, отключать работающие энергоблоки. Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России. Резкое выключение, а затем включение - когда "Час Земли" завершится - это лишняя нагрузка, которая не на пользу надежности энергосистемы", - отметили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток.

Ситуация в энергосистеме Украины

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергосистему Украины. По состоянию на март 2023 года в результате российских ракетных атак страна потеряла 44% атомной генерации.

9 марта 2023 года российские оккупанты выпустили по территории Украины 84 ракеты и нанесли 12 авиационных ударов.

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