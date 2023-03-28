На боевом дежурстве в Черном море находится только один подводный ракетоноситель с четырьмя ракетами "Калибр".

Во время воздушной атаки иранскими дронами-камикадзе 27 марта российские оккупанты обошли юг, отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, государство-агрессор изменило тактику ударов.

"На этот раз нашу зону ответственности не задели, но очевидно было ожидаемо, что могут уйти и отсюда. И, наверное, именно в этом заключается новая тактика врага - чтобы рассредоточить усилия нашей ПВО, запутать ее, но эта задумка им не удалась, учитывая результаты", - сказала Гуменюк.

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Отдельно Гуменюк также отметила, что на боевом дежурстве в Черном море находится только один подводный ракетоноситель с четырьмя ракетами "Калибр".

"Это говорит о том, что ракетный удар вероятен, но не может быть массированного удара или готовности какой-то чрезвычайной ракетной атаки. Вероятнее всего, будут применены точечные удары. У них больше ставка на авиацию", - пояснила представительница "Юга".

Массированный пуск иранских дронов 27 марта – что известно

Вечером 27 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Вслед за этим прогремели взрывы в Киеве и Днепропетровской области.

ПВО удалось обезвредить 13 "Шахедов" вокруг Киева, обломки упали на админздание (без жертв), еще два - в Днепропетровской области, однако один попал в местное предприятие и спровоцировал пожар.

Всего Воздушным силам удалось сбить 14 из 15 ирано-российских дронов.

За прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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