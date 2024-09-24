Кабмин утвердил план по использованию плавучих электростанций для усиления энергетической безопасности Украины.

Украина рассматривает возможность получения электроэнергии с плавучих электростанций, однако существуют проблемы, которые затрудняют этот процесс. Об этом УНИАН рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, рынок плавучих электростанций не является широко развитым в мире. Наиболее активно такие суда используют в малоразвитых странах Западной Африки, где наблюдаются проблемы с энергоснабжением из-за недостаточного количества электростанций.

"В Украине особая ситуация. Я думаю, что даже небольшой дополнительный объем генерации электроэнергии нам бы понадобился. В данном случае это может быть не более 500 МВт, что тоже было бы неплохо", - сказал эксперт.

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Впрочем, Омельченко отметил, что на этом пути существуют три ключевые проблемы. Первая из них - это защита судов от обстрелов ракетами и дронов, поскольку россияне уже неоднократно атаковали зерновозы в море и вполне могут ударить по энергетическому судну.

Вторая проблема заключается в высокой стоимости электроэнергии, которую могут генерировать эти суда. По прогнозам эксперта, она может быть вдвое или даже втрое дороже рыночной цены в Украине.

Третья проблема касается подключения судов к электрическим сетям. Для этого необходимо иметь подготовленные подстанции и трансформаторы, которые могли бы выдержать передачу необходимой мощности.

"Если эти проблемы будут решены, то это было бы неплохим решением для Украины. Но предсказать, когда и как это будет реализовано, сейчас невозможно", - сказал Омельченко.

Следует отметить, что Кабинет министров постановлением от 13 сентября 2024 года утвердил установление газопоршневых и газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота. Целью этого решения является обеспечение энергетической безопасности государства и ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ против Украины.

Плавучие электростанции в Украине - что известно

26 января 2023 года стало известно, что украинская национальная компания АО "Энергетическая компания Украины" подписала с турецким производителем Karpowership меморандум о поставках плавучих электростанций, которые смогут обеспечить электричеством 1 миллион домохозяйств.

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