Их мощность — 500 МВт.

Украинская национальная компания АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) подписала с турецким производителем Karpowership меморандум о поставках плавучих электростанций в нашу страну. Они смогут обеспечить потребности в электричестве 1 миллиона домохозяйств.

Такой информацией поделились журналисты издания Anadolu со ссылкой на заявления Karpowership. Плавучие платформы планируется расположить в портах Румынии и Молдовы, а затем транспортировать электричество через сети упомянутых стран. ЭКУ и Karpowership проведут переговоры с Бухарестом и Кишиневом насчет реализации описанного решения.

В подписанном меморандуме предусмотрено, что плавучие электростанции общей мощностью 500 мегаватт начнут оперативно вырабатывать электричество для нужд Украины. Представитель Karpowership Зейнеп Харези положительно прокомментировала сотрудничество с ЭКУ. По ее словам, использование технологий компании поможет Украине преодолеть энергетический кризис, который спровоцировали атаки российских оккупантов.

Видео дня

"Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее", — заявила Харези.

Импорт электроэнергии в Украину: последняя информация

Украина провела импорт электричества в тестовом режиме из Румынии в конце ноября. Это было необходимо для проверки технической возможности транспортировки энергии из Европы в случае необходимости.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус ранее на этой неделе сообщил, что импорт электроэнергии в Украину осуществляют промышленные предприятия. Объем составляет 200-300 мегаватт в час, хотя общее потребление в стране составляет 12 тысяч мегаватт. При этом платить за электроэнергию из Европы приходится в 2-3 раза дороже.

В пресс-службе ДТЭК вчера заявили: "ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет уменьшить дефицит и поддержать население и экономику Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: