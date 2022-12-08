Озвучено предложение направить корабли-электростанции в Румынию или Молдову для того, чтобы поставлять электроэнергию в Украину.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину турецкая компания Karpowership ищет способ оказать помощь украинской энергосистеме.

Как заявила президент компании Зейнеп Харези в интервью Anadolu Agency, компания обсуждает поставки до 400 МВт мощности в Украину с помощью плавучих электростанций. Озвучено предложение направить корабли-электростанции в Румынию или Молдову для того, чтобы поставлять электроэнергию в Украину.

"Мы ведем переговоры с Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими организациями по оказанию помощи, чтобы найти правильное решение. Мы можем направить корабли в Румынию или Молдову и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину", - рассказала Харези.

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"Между Румынией, Молдовой и Украиной действуют линии электропередач. Мы можем разместить корабли в Румынии и Молдове и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину", - объясняет руководитель компании.

Таким образом снимается проблема страхования: "Мы ведем переговоры о мощности примерно 300-400 мегаватт. Эти мощности могут обеспечить электроэнергией один миллион домохозяйств. Мы можем направить три-четыре корабля для обеспечения этой мощности", - отметила Харези.

Кроме того, суда могут размещаться в различных гаванях. Плавучие электростанции могут начать поставки электроэнергии в течение месяца после окончательного согласования технических, коммерческих и безопасностных вопросов.

Компания предлагает электроэнергию ниже себестоимости производства электроэнергии в Молдове и Румынии и ниже стоимости европейского энергетического пула.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет.

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