Кабинет министров Украины опубликовал постановление о тарифах на электрическую энергию для населения, которые будут действовать с 1 августа.
Постановление опубликовано на сайте правительства.
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Таким образом, Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.
Это означает, что фиксированная цена на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать до конца лета.
Документ был принят с целью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСО.
Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать
- 28 июля президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.
- Также Зеленский добавил, что СНБО на ближайшем заседании будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.
- 29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.
- В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.
- До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств), и повышение тарифа для тех, кто потребляет свыше этой нормы, то есть для большинства.
- Окончательные новые расценки Минэнерго должно было озвучить до конца июля.