Фиксированная цена на электричество в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать до конца лета.

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о тарифах на электрическую энергию для населения, которые будут действовать с 1 августа.

Постановление опубликовано на сайте правительства.

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Таким образом, Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.

Это означает, что фиксированная цена на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать до конца лета.

Документ был принят с целью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСО.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

28 июля президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.

Также Зеленский добавил, что СНБО на ближайшем заседании будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств), и повышение тарифа для тех, кто потребляет свыше этой нормы, то есть для большинства.

Окончательные новые расценки Минэнерго должно было озвучить до конца июля.

Автор: Анна Бредихина