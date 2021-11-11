Машина российской пропаганды "перекрутила" всю информацию и в очередной раз пыталась выдать желаемое за действительное.

Российские СМИ разразились скандальными заголовками: Украина якобы просит, чтобы ей продали уголь с оккупированных территорий Донбасса. Оказалось, что эта информация - очередной фейк от пропагандистов из РФ.

Об этом сообщается в Telegram-канале Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Так, в российских СМИ появилась информация о том, что якобы "представители Украины в экономической подгруппе ТКГ по Донбассу просили рассмотреть возможность коммерческого поставки угля и электроэнергии из неподконтрольного Донбасса". На самом же деле Киев не просил угля у оккупированного Донбасса.

"Представители украинской стороны в Подгруппе по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной", - говорится в сообщении.

В ТКГ также сообщили о вероятной причине появления такого фейка. Так, РФ прекратила поставки энергетического угля на Луганскую ТЭС. Такое решение негативно повлияет на жителей временно оккупированных Россией территорий, ведь станция питает электроэнергией КП "Попаснянский районный водоканал". Люди рискуют остаться без тепла, воды и электричества.

Читайте такжеЧто будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодов: Шмыгаль дал ответ"Представители Украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан с обеих сторон линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений. А дальше – заработала машина российской пропаганды", - рассказали в Telegram-канале.

Украинская делегация опровергла фейк от пропагандистов и отметила, что благосостояние жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения остается приоритетом для ТКГ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украине пророчат отключение света и перебои с отоплением из-за дефицита угля, однако с оккупированных территорий Донбасса помощи украинская сторона не просила.

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Автор: Полина Кузенко