Стоимость тепла и горячей воды по всей стране вырастет от 40 до 75%.

Украинцам стоит готовиться к новым тарифам на отопление и горячую воду, которые во многом будут зависеть от региона проживания.

Такой прогноз озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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"Нас ожидает в ближайший отопительный сезон рост стоимости услуг теплокоммунэнерго", - отметил эксперт.

Где вырастут тарифы больше всего:

Черновцы - 75%;

Тернополь - 70%;

Староконстантинов - 63%

Одесса - 56%;

Кременчуг - 53%;

Киев - 40%;

Полтава - 36%;

"Уже на сегодня подняли стоимость собственных услуг теплокоммунэнерго в Черновцах, это 75% рост стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев уже объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго", а это приблизительно 80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%", - добавил Попенко.

"Все эти цифры в городах будут приблизительно одинаковые. То есть нас с вами будет ожидать рост стоимости на услуги теплокоммунэнерго приблизительно 40, 50 и 60%", - сказал он.

Попенко отметил, что такая разница в стоимости будет зависеть от того, менялся ли тариф тепловиков последнее время. Например, в городе Черновцы будет настолько значительный рост тарифов, поскольку долгое время тариф искусственно занижался.

"Все это приведет к тому, что черновчане будут платить около 50 грн за квадратный метр", - пояснил глава Союза потребителей.

Эксперт отметил, что на такое существенное подорожание по всей стране повлияло несколько факторов. В частности, отмена действия специальных обязательств на рынке газа, которое позволяло ТКЭ покупать газ по льготной цене, а также высокие рыночные цены на газ, по которым тепловики вынуждены покупать голубое топливо.

"Большинство теплокоммунэнерго утверждали свои тарифы, когда цена на газ была 5-5,5 гривен. На сегодня "Нафтогаз" предложил тепловикам газ по 7,42 гривни, то есть рост практически на 50%. Это основное, что повлияло на стоимость газа, а также условия поставки, вынуждающее делать стопроцентную предоплату", - добавил он.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".

Подготовка к отопительному сезону

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Повышение тарифов

6 июля 2021 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

Тепловики заявили, что цена на газ, который составляет основную часть затрат в тарифе на тепло и горячую воду, катастрофически выросла, а тарифы коммунальных предприятий - нет.

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Автор: Анна Бредихина