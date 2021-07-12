Если в Киеве отопление подорожает на 30-40%, то в регионах цена может вырасти на 60-70%.

В новом отопительном сезоне тарифы на отопление в Украине могут вырасти на 30-40%.

Такой прогноз озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, сообщает «Обозреватель».

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По словам эксперта, новые тарифы на отопление могут быть обнародованы уже в сентябре.

Сколько будет стоить отопление:

отопление для "однушки" в среднем будет стоить как минимум 2000 грн;

для двухкомнатной (63 кв. м) – 3150 грн;

для трехкомнатной (80 кв. м) – 4000 грн.

Где будут самые высокие тарифы:

Согласно прогнозу, размер тарифа будет зависеть от региона. Так, если в Киеве отопление подорожает на 30-40%, то в регионах цена может вырасти на 60-70%.

"В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2-3 года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70%", - отметил эксперт.

В Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%.

В Киеве, по мнению Попенко, отопление может подорожать больше, чем заявлено, – до 45%.

В Кременчуге готовятся увеличить тариф на 53%.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".

Подготовка к отопительному сезону

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Повышение тарифов

6 июля 2021 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

Тепловики заявили, что цена на газ, который составляет основную часть затрат в тарифе на тепло и горячую воду, катастрофически выросла, а тарифы коммунальных предприятий - нет.

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Автор: Елена Коваленко