В то же время в Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения.

В Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. В Донецкой области применяются стабилизационные отключения.

Как сообщает ДТЭК, из-за последствий обстрелов на Днепропетровщине вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

В Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения.

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Зато в Сумской ОВА сообщили, что в связи с атакой российских военных на энергетику Украины на территории Сумской области по указанию НЭК "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений.

Глава Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что в области снова применены графики аварийного отключения электроэнергии из-за дефицита объема генерации.

Что предшествовало

22 марта россияне массированно обстреляли Харьков, что привело к полному блэкауту. В тот же день водоснабжение в городе уже начало восстанавливаться.

В ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

"Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений", - сообщает "Укрэнерго".

Как добавил министр энергетики Украины Герман Галущенко, захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью на этот раз стали объекты генерации электроэнергии.

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