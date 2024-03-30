По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, РФ продолжает нападения на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать экономику и устойчивость украинского народа.

Через два года после освобождения Бучи Россия повторяет массовые нападения на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом в соцсети Х написал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, это делается для того, чтобы подорвать экономику и стойкость украинского народа.

"Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться", - заверил Боррель.

Атаки РФ по энергосистеме Украины

Накануне РФ повредила энергообъекты в шести областях Украины. Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в некоторых регионах были применены аварийные отключения.

Также УНИАН сообщал, что в ночь на 29 марта россияне запустили под сотню целей по Украине. Оккупационные войска нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора.

В результате атаки повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах страны.

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