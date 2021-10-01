Украинцев успокоили: новых газовых кризисов зимой 2021/22 не будет.

Тарифы на тепло не будут повышаться местными властями благодаря "предварительной политике", которую проводила Украина.

Об этом заявила советник главы "Нафтогаза", экс-нардеп Светлана Залищук в эфире 24 канала. Также она спрогнозировала, что украинцам не следует ожидать новых "газовых кризисов" предстоящей зимой.

"Математика следующая – Украина закачивала в подземные газохранилища газ весну и все лето. Сейчас у нас есть примерно 19 миллиардов кубометров газа, которые нам дают уверенность прожить эту зиму", – пояснила Залищук. и уточнила, что "Нафтогаз" закачал на 2 миллиарда кубометра газа больше, чем поручал Кабмин.

"Именно эта предварительная политика закачки газа к росту соответствующих цен дает возможность продавать газ населению по соответствующим ценам", - заявила она.

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Тарифы на отопление в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале февраля правительство договорилось с органами местной власти о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в прошлом отопительном сезоне.

Тем меморандумом было предусмотрено, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий были предусмотрены отсрочки оплаты за газ и компенсация разницы между рыночной ценой на газ и ценой, учтенной в тарифах за тепло. Правительство также гарантировало, что финансирование компенсаций для предприятия ТКЭ не переводиться на органы местного самоуправления.

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне и заверил в готовности правительства "подставить плечо".

24 сентября Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует выделить из госбюджета предприятиям теплокоммунэнерго более чем 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление должны были вырасти до 40%, в зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77-2433,90 грн/м кв.

Автор: Юрий Годован