Отмечается, что распределительные сети на Левом берегу перегружены.

Энергосистема непризнанного Приднестровья может полностью выйти из строя. Проблема возникла из-за перегрузки системы вследствие прекращения поставок российского газа.

Издание NewsMaker пишет, что госсекретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан сообщил, что дефицит электроэнергии в Приднестровье составляет около 30%.

"Сейчас максимальная нагрузка в регионе составляет 219 мегаватт. Зато максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС, которая под контролем непризнанного Приднестровья, составляет лишь 154 мегаватт, то есть дефицит составляет 65 мегаватт", - указано в сообщении.

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По его словам, управление дефицитом электроэнергии осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное.

"Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на Левом берегу перегружены", – подчеркнул Боросан.

Приднестровье без газа - последние новости

1 января на фоне прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанном Приднестровье объявили о массовых отключениях газа и тепла.

Также в регионе объявили чрезвычайное экономическое положение на 30 суток из-за возможной гуманитарной катастрофы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

Самоназначенные власти Приднестровья отказались от европейского газа и даже от гуманитарной помощи от Запада в условиях коммунальной катастрофы.

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