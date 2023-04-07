Продолжается восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов сетевой инфраструктуры.

Энергосистема с запасом обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд потребителей по всей Украине.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.

"Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране", - отметил он.

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При этом продолжается восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов сетевой инфраструктуры. В частности, в течение последних суток запитано 6,8 тыс. потребителей в Донецкой области, около 2 тыс. - в Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Энергосистема Украины

Из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена.

По состоянию на утро понедельника, 3 апреля, из-за непогоды в Киевской и Одесской областях были обесточены почти 6 тысяч абонентов.

5 апреля 2023 года НЭК "Укрэнерго" предупредило о том, что в Житомирской области возможны ограничения поставок электроэнергии из-за нагрузки на оборудование, которое обстреляли российские оккупанты.

В "Укрэнерго" призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию и равномерно распределять пользование мощными приборами.

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