В "Укрэнерго" призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию и равномерно распределять пользование мощными приборами.

В Житомирской области возможны ограничения поставок электроэнергии из-за нагрузки на оборудование, которое обстреляли российские оккупанты.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 5 апреля потребление электроэнергии сохраняется на уровне среды прошлой недели. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии, а также резерв мощности.

"В связи с увеличением нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения во время террористических атак врага, и из-за уменьшения генерации из возобновляемых источников, возможно ограничение потребления в Житомирской области. В остальных регионах ограничения пока отсутствуют", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в компании, из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена.

Поэтому, "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию, в частности, по возможности равномерно распределяя пользование мощными приборами в течение суток.

Ситуация в украинской энергосистеме

Как сообщал УНИАН, российские войска с октября 2022 года совершили десятки ракетных и Дроновых атак на украинские энергетические объекты, нанеся масштабные и сложные повреждения. Вследствие этого в энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии.

Однако не только вражеские обстрелы влияют на состояние энергосистемы, но и резкое ухудшение погодных условий. На утро 3 апреля в Киевской и Одесской областях из-за непогоды было обесточено почти 6 тысяч абонентов. Однако в этот день диспетчерский центр "Укрэнерго" не применял отключений потребителей ни в одной области.

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