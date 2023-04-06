Генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

Из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях введены аварийные отключения потребителей электроэнергии.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко в Телеграм-канале.

"Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс. потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", - отметил он.

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Однако, по словам министра, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

Также он сообщил, что в течение последних суток восстановлено электроснабжение около 15 тыс. абонентов в Донецкой области.

Энергосистема Украины

По состоянию на утро понедельника, 3 апреля, в Киевской и Одесской областях были обесточены почти 6 тысяч абонентов.

5 апреля 2023 года НЭК "Укрэнерго" предупредило о том, что в Житомирской области возможны ограничения поставок электроэнергии из-за нагрузки на оборудование, которое обстреляли российские оккупанты.

Из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена.

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