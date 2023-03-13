В Киеве и Киевской области больше не применяются стабилизационные отключение электроэнергии, введенные после очередной атаки российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Было восстановлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", – говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что ситуация в энергосистеме остается сложной.
Ситуация в энергосистеме Украины
После массированного ракетного удара России по Украине 9 марта в ряде украинских городов снова возникли проблемы с электроснабжением. В частности, тяжелой была ситуация в Харькове и на Житомирщине.
В вечернем обращении 13 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию удалось нормализовать. Продолжается подготовка к следующему отопительному сезону.
Также стало известно, что польские операторы электро-, газо- и нефтепередачи готовятся к подписанию соглашения с Украиной об углублении сотрудничества в области энергетики. Документ должны подписать 15 марта.