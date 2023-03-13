Отмечается, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

В Киеве и Киевской области больше не применяются стабилизационные отключение электроэнергии, введенные после очередной атаки российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Было восстановлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

Видео дня

Ситуация в энергосистеме Украины

После массированного ракетного удара России по Украине 9 марта в ряде украинских городов снова возникли проблемы с электроснабжением. В частности, тяжелой была ситуация в Харькове и на Житомирщине.

В вечернем обращении 13 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию удалось нормализовать. Продолжается подготовка к следующему отопительному сезону.

Также стало известно, что польские операторы электро-, газо- и нефтепередачи готовятся к подписанию соглашения с Украиной об углублении сотрудничества в области энергетики. Документ должны подписать 15 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: