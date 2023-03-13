Отмечается, что церемония подписания запланирована на 15 марта.

Операторы сетей электро-, газо- и нефтепередачи Польши готовятся подписать с украинской стороной соглашение об углублении сотрудничества в сфере энергетики. Церемония запланирована на среду, 15 марта, с участием представителей польского и украинского правительств.

По информации польского издания Rzeczpospolita, со стороны Польши Меморандум о сотрудничестве подпишут компании "Газ-Систем", "Польски Сиеци Электроэнергетикзне", "Перн" и "Польские Электровни Едрове". Польскую сторону также представит полномочный представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер.

Отмечается, что почти год польские операторы помогают украинским коллегам "Укрэнерго", "Укртрансгаз" и "Укртранснефть" управлять электрическими, газовыми и нефтяными сетями в условиях войны и разрушения энергетической инфраструктуры россиянами. Речь идет, в том числе, на поставку необходимого оборудования для ремонта, например, электросетей на Украине, поврежденных в результате обстрела российскими ракетами.

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Энергетическая система Украины - что известно

С октября 2022 года Российская Федерация нацелилась на украинскую эненргетическую инфрастурктуру. Украина не только временно перестала экспортировать электроэнергию, но и была вынуждена импортировать ее.

Россияне ракетными ударами уничтожили многие подстанции и высоковольтные линии Украины, что привело к длительным отключениям света. Украинские энергетики приложили титанические усилия, чтобы востановить электроснабжение. При этом западные соююзники, в том числе и Польша, предоставили Украине оборудование для энергосетей.

9 марта россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. После ударов РФ по энергообъектам самая сложная ситуация с электричеством возникла в Харьковской и Житомирской областях.

12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что во все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением после очередной вражеской атаки по энергетической инфраструктуре, снова подают питание.

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