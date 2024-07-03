В июне ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы для поддержания энергосистемы

В целом по итогам июня импорт электроэнергии в Украину увеличился до 850 млн кВт-ч.

В июне компания Д.Трейдинг, входящая в Группу ДТЭК Рината Ахметова, увеличила объемы импорта электроэнергии из Европы для поддержки энергосистемы, пострадавшей в результате массированных российских атак. Об этом заявил генеральный директор Д.Трейдинг Дмитрий Маляр.

"D.Trading импортировал в июне 534 млн кВт-ч с долей 63% в общем импорте в Украину. Работаем над увеличением доступности электроэнергии для наших клиентов", - написал он.

Маляр добавил, что в целом по итогам июня импорт электроэнергии в Украину увеличился до 850 млн кВт-ч. В мае было импортировано 450 млн кВт-ч.

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В то же время в мае Д.Трейдинг импортировал 225 млн кВт-ч электроэнергии. То есть за месяц объемы импорта увеличились более чем в два раза.

Использование межгосударственного сечения импортерами также увеличилось до 77% от номинально доступного, в мае этот показатель составил 57%.

Ранее сообщалось, что 3-го июля Украина ожидает рекордный объем импорта электроэнергии из пяти стран Европы.