Вопрос о запуске газопровода "Северный поток-2" должен рассматриваться с юридической точки зрения, но проект могут остановить в случае российской агрессии против Украины.

Германия может остановить проект "Северного потока-2" в зависимости от развития ситуации с российской агрессией против Украины.

Об этом заявил вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF, передает DW.

Он поддержал решение правительства не вмешиваться в вопрос об сертификации газопровода "Северный поток-2" и рассматривать его исключительно с юридической точки зрения.

"Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом", - заявил Хабек.

При этом он сказал, что могут быть приняты политические решения о санкциях в зависимости от ситуации на востоке Украины.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - отметил Хабек.

По словам вице-канцлера, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны-транзитера газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, считает Хабек. Он добавил, что его министерство выделит для этих целей 150 миллионов евро.

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В свою очередь депутат фракции "Союз-90/Зеленые" и член комитета бундестага по внешней политике Омид Нурипур считает "Северный поток-2" неправильным решением, но уже не видит никаких возможностей в политической сфере для остановки проекта.

Его партия всегда выступала против трубопровода, сказал Нурипур в интервью газете Passauer Neue Presse.

"Основные политические решения, к сожалению, уже были приняты в прошедшие годы. Если эксплуатация газопровода в конечном счете будет совместима с законом, я не вижу особых возможностей ему препятствовать, даже несмотря на то, что я по-прежнему нахожу проект неправильным", - сказал политик.

"Северный поток-2": Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

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