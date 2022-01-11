Ориентировочно GIPL будет запущен в середине 2022 года.

Литовская газовая компания Amber Grid завершила строительство газопровода GIPL, который соединяет Литву и Польшу.

Об этом в facebook сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Закончилось строительство газопровода GIPL, соединяющего страны Балтии и Польшу. Его протяженность 508 км и стоимость почти 500 млн. евро. Мощность – 2.4 млрд м3 в год. Балтийские страны получат доступ к рынку газа ЕС через Польшу, а Польша получает доступ к СПГ терминала в Клайпеде. Европа постоянно работает над интеграцией локальных рынков, особенно в Восточную Европу. Это позволит снизить политическое давление монопольных поставщиков газа", - написал Макогон.

Как отметили в пресс-службе GIPL, газопровод должен уменьшить энергозависимость стран от РФ.

Ориентировочно GIPL (Gas Interconnection Poland–Lithuania) будет запущен в середине 2022 года.

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GIPL соединит страны Балтии и Финляндию через эстонско-финский газопровод Balticconnector с газовой сетью ЕС.

"GIPL позволит участникам газовых рынков всех подключенных стран обеспечить эффективное использование инфраструктуры и, при необходимости, механизма солидарности, помогая друг другу в поставках энергии и торговле зеленым газом", – заявил Нямунас Бикнюс, гендиректор Amber Grid.

Сейчас GIPL проверен на максимальную нагрузку и заполнен газом.

Общая стоимость проекта – около 500 млн евро.

Газопровод в обход России:

В 2010 году Литва заявила о том, что намерена построить газопровод Amber, который соединит страны Прибалтики с газотранспортной системой ЕС в обход России.

В апреле 2010 года Литва и Польша подали в Еврокомиссию заявку на строительство Amber в рамках программы развития европейских энергетических сетей.

2 августа 2010 года операторы газотранспортных систем Польши и Литвы Gaz System и Lietuvos Dujos подписали меморандум по строительству Amber.

Новый трубопровод пропускной способностью до 5 миллиардов кубометров газа в год должен был пройти из Литвы в Польшу. Этого объема топлива должно было хватить, чтобы обеспечить потребности в газе Литвы, Латвии и Эстонии. Стоимость проекта, который планировали звершить к 2015 году, оценивали в 600 миллионов евро.

Параллельно власти Литвы инициировали раздел Lietuvos Dujos на транспортную и торговую составляющие, также пытаясь избавиться от влияния "Газпрома".

"Северный поток-2":

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября газом начали заполнять первую нить газопровода.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.