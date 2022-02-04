По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС подготовил "сильный и всеобъемлющий" пакет санкций в отношении России, если та продолжит свою агрессию против Украины.

Запуск скандального газопровода "Северный поток-2" зависит от поведения России в отношении Украины.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газетам Handeslblatt и Les Echos, передает Reuters.

По ее словам, Европейский Союз подготовил "сильный и всеобъемлющий" пакет санкций в отношении России, если та продолжит свою агрессию против Украины, и "Северный поток-2" является частью этого пакета.

"Мы подготовили сильный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций... Они включают ограничение доступа к иностранному капиталу и контроль за экспортом, особенно промышленных товаров", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, то, удастся ли запустить газопровод, зависит от "поведения России", а люди, близкие к Путину и российские олигархи могут ощутимо пострадать.

Как сообщал УНИАН, 20 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть меры против "Северного потока-2" в случае военной агрессии России против Украины.

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Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

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