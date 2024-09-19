Отмечается, что газовые хранилища Германии заполнены почти на 96%.

У Европы есть все шансы сохранить стабильные поставки газа этой зимой даже при отсутствии ключевого транзитного маршрута российского газа через Украину.

Издание Bloomberg пишет, что такие страны, как Австрия и Словакия, по-прежнему зависят от поставок с Востока, завершение 31 декабря соглашения о транзит российского топлива через Украину, мало что изменит в укрепившемся европейском рынке природного газа, сказал Майкл Льюис, главный исполнительный директор Uniper SE.

Европа создала запасы газа до начала отопительного сезона. Теперь она также получает стабильные поставки из Норвегии и увеличивает импорт сжиженного природного газа от таких производителей, как США.

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"Украинские объемы можно заменить, в том числе за счет дополнительного импорта СПГ", - заявил Gastech Эгберт Лаэге, генеральный директор немецкой компании Securing Energy For Europe GmbH. "Но, конечно, в случае очень холодной зимы в системе может возникнуть некоторый дефицит".

По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Германии заполнены почти на 96% несмотря на то, что в последнее время темпы закачки топлива замедлились.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

В начале сентября стало известно, что в связи с тем, что российско-украинское соглашение о транзите газа заканчивается в конце года Чехия призвала Европу подготовиться к возможным перебоям в поставках.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается вести переговоры с Россией о новом или продлении действующего соглашения транзита газа и нефти.

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