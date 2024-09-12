Через украинскую ГТС снова пустили российский газ.

Европейские цены на природный газ снизились в четверг, 12 сентября. Так рынок отреагировала на восстановление поставок российского "голубого топлива" через Украину.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы упали на 1,9% после роста на 2,4% в среду. Заявки на отгрузку топлива сигнализировали о том, что в четверг через территорию страны пройдет стандартный объем российского газа.

Европейский рынок остается чувствительным к ограничениям поставок, поскольку после энергетического кризиса он стал больше зависеть от глобальных потоков. Тем не менее, регион вступает в отопительный сезон с достаточными запасами, в то время как спрос на топливо остается невысоким.

Видео дня

Внезапный скачок потребления газа в Европе или Азии из-за морозной погоды может снова подтолкнуть цены вверх, особенно учитывая приближающееся истечение срока действия соглашения о транзите газа между Россией и Украиной и вероятное прекращение этих поставок 1 января.

"Мы уже наблюдаем премию за риск в ценах соответствующих зимних месяцев", - сказал Марко Заальфранк, глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской коммунальной и трейдерской компании Axpo Solutions AG. "Но еще есть возможность для дальнейшего роста, если поток газа прекратится".

Голландские месячные фьючерсы торговались на 1,4% ниже, по 35,65 евро за мегаватт-час. Британские эквивалентные контракты также упали.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

В начале сентября стало известно, что в связи с тем, что российско-украинское соглашение о транзите газа заканчивается в конце года Чехия призывает Европу подготовиться к возможным перебоям в поставках.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается вести переговоры с Россией о новом или продлении действующего соглашения транзита газа и нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: