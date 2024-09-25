Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет атаковать три атомные электростанции на территории Украины.

Запад должен учитывать опасность возможных атак России по атомным электростанциям Украины. И если это произойдет, нужно будет немедленно вмешаться, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он также напомнил, что за время войны против Украины Россия уже атаковала Запорожскую атомную электростанцию и территорию Чернобыльской АЭС. К счастью, ядерной катастрофы не произошло, приводит его слова РАР.

"Есть угроза атаки на оставшиеся электростанции – Ривненскую или Хмельницкую – и мы должны это учитывать. Если будут атаки, мы должны немедленно вмешаться", – подчеркнул Дуда.

Угроза ударов РФ по атомным электростанциям Украины

24 сентября, выступая на заседании Совета безопасности ООН, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет атаковать три атомные электростанции на территории Украины, и есть доказательства таких намерений страны-агрессора.

Ранее Зеленский предупреждал, что Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС. Это может быть подготовкой Москвы для ударов по ядерным объектам Украины.

Стоит отметить, что несколько дней назад Украина предупреждала союзников и международные институции о планах РФ ударить по объектам украинской атомной энергетики. По данным украинской разведки, оккупанты планируют атаковать открытые распределительные устройства на АЭС и подстанции электропередачи, критические для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

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