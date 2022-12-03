Стабилизационные отключения можно будет вернуть лишь после увеличения мощностей в системе.

Киев уже в течение следующих недель сможет вернуться к графикам отключений электроэнергии.

Однако это произойдет лишь при условии, если Россия не будет наносить новых массированных ракетных обстрелов. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По словам Сахарука, сейчас в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях действуют экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные отключения вернут лишь после увеличения мощностей в системе.

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"Если не будет новых обстрелов, это уже вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела. Мы сможем вернуться к графикам отключений, когда люди знают, когда свет будет выключен. Люди откроют сайт и посмотрят, когда в них не будет света и смогут планировать жизнь" - пояснил исполнительный директор ДТЭК.

Отключение света в Киеве

Как сообщал УНИАН, с начала октября РФ осуществила семь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. После обстрела 23 ноября в Украине произошел блэкаут. Больше всего пострадали Киев и область, а также Одесская область.

В конце ноября стало известно, что дефицит электроэнергии в Киеве уменьшился с 50% до 30-35%.

Сейчас Киев уже готовится к возможным последствиям новой ракетной атаки оккупантов. Так, в Киеве будут продолжать работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, движение поездов метрополитена будет приостановлено, на всех маршрутах наземного транспорта работать автобусы и проезд в них будет бесплатным.

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